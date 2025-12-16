Attentato Sydney, la polizia indaga su un viaggio dei killer nelle Filippine

© Afp
La polizia australiana sta indagando su un viaggio nelle Filippine compiuto dai due attentatori dell'attacco sulla spiaggia Bondi Beach di Sydney un mese prima dei fatti. Del viaggio di Said e Naveed Akram danno conto diversi media internazionali. Le autorità filippine hanno riferito che gli Akram sono arrivati insieme nel Paese il 1° novembre 2025: Sajid con passaporto indiano e suo figlio con passaporto australiano. Padre e figlio hanno indicato come destinazione finale Davao, una grande città sull'isola meridionale di Mindanaoche ospita diversi gruppi ribelli islamisti ed è da tempo un focolaio di insurrezione contro il governo filippino. Alcuni media hanno inoltre scritto che i due avevano ricevuto nelle Filippine "un addestramento di tipo militare", ma secondo la Bbc l'esercito delle Filippine non ha ancora potuto dare conferma.