Ci sarà rappresaglia, caccia al capo 007 ucraini

Il direttore dei servizi di sicurezza interni russi (Fsb), Alexander Bortnikov, ha detto che gli attentatori del Crocus City Hall sono stati "addestrati da Kiev in Medio Oriente". La Russia, aggiunge Bortnikov, risponderà con misure di rappresaglia all'attacco dei terroristi. E arriva a fare un nome messo in cima alla lista: il capo dei servizi segreti militari ucraini, Kirylo Budanov è diventato un obiettivo legittimo per le forze militari russe, così come ognuno che perpetra crimini contro la Russia.