Attentato di Bruxelles, fermato un sospetto

La polizia belga ha fermato una persona nell'ambito dell'indagine sull'attentato terroristico del 16 ottobre a Bruxelles, nel quale hanno perso la vita due cittadini di nazionalità svedese.

Lo fa sapere la procura federale del Belgio. L'interessato, si legge nella nota, "sarà ascoltato dagli investigatori" per un suo "possibile coinvolgimento in relazione all'arma utilizzata da Abdesalem Lassoued". Il giudice istruttore deciderà in seguito se la persona fermata dovrà "comparire davanti a lui" e "se sarà emesso un mandato d'arresto".