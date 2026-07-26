Stando a quanto riportato dalla testata tedesca Die Welt, il sospettato avrebbe dovuto presentarsi nella giornata del 27 luglio a un appuntamento di consulenza per la de-radicalizzazione. Il 21enne era infatti considerato un soggetto pericoloso proprio per i suoi contatti con l'Isis. Era stato detenuto in un centro di detenzione minorile ai sensi dell'articolo 89a, cioè per preparazione di un reato terroristico, tentata istigazione e minaccia. "In precedenza era stato arrestato in Libano e trasferito in Germania", riporta lo stesso giornale. Sempre secondo quanto ricostruisce Die Welt, era stato condannato a un anno e 10 mesi, ma la Procura aveva chiesto 2 anni e 10 mesi e aveva presentato ricorso contro la sentenza; il giovane aveva già scontato un anno, mentre il resto della pena era stato sospeso con la condizionale. Qualche settimana fa sono poi emerse indicazioni secondo cui il 21enne maneggiava un'arma in alcune immagini pubblicate su internet. La procura generale aveva quindi ottenuto un mandato di perquisizione, ma sul posto era stata trovata solo un'arma giocattolo.