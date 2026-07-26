Terrore a Berlino: furgone sulla folla durante corteo Lgbt
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Il 21enne Abdul Ballout, conferma la polizia tedesca, localizzato in un complesso di orti comunitari urbani nel quartiere di Spandau
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Abdul Ballout, l'uomo ricercato per l'attentato al Pride di Berlino è stato ucciso. Lo riferisce la polizia tedesca. "Verso le 18, il sospettato dell'attacco nel Großer Tiergarten è stato localizzato in un complesso di orti urbani a Spandau", ha riferito la polizia di Berlino, aggiungendo che "secondo le informazioni disponibili finora, l'uomo sarebbe corso verso le nostre forze di intervento con un'arma da taglio, provocando così l'uso delle armi da fuoco da parte della nostra Sek di Berlino". "Nonostante le misure di rianimazione avviate immediatamente dai vigili del fuoco di Berlino, è deceduto sul luogo dell'operazione", aggiunge la polizia di Berlino.
Abdul Ballout secondo il popolare quotidiano tedesco Bild sarebbe un sostenitore dell'Isis. Motivo per cui, precisa il quotidiano Die Welt, il sospettato, fino a poche ore fa ricercato, avrebbe dovuto presentarsi nella giornata del 27 luglio a un appuntamento di consulenza per la de-radicalizzazione. In passato avrebbe cercato di raggiungere la Siria, ma era stato arrestato in Libano ed era già stato condannato per un piano contro lo Stato e da lì rinchiuso in un riformatorio da cui era uscito nel maggio scorso.
Il presunto responsabile dell'attacco al Pride di Berlino (al momento il bilancio è di una donna morta e 29 feriti, di cui 3 gravi) è fuggito a piedi quando il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. Secondo quanto riportato dalle autorità, Ballout ha 21 anni, ha parenti nella capitale tedesca e sarebbe legato ad "ambienti islamisti". Nel frattempo, riporta la tv tedesca Rbb, sarebbe stato arrestato un iraniano ritenuto il passeggero a bordo del van. Ma per la polizia non è ancora chiaro se il 21enne abbia agito con l'aiuto di complici.
Secondo i testimoni, alcune persone sono state ferite da arma da taglio e altre hanno riferito di aver visto un uomo vestito di nero con un machete. Non è ancora chiaro se il sospettato fosse effettivamente alla guida del veicolo e a chi appartenesse il furgone bianco. Si tratterebbe di un mezzo privato, non di un'auto a noleggio, ha spiegato il portavoce della polizia. Il furgone, vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato sul luogo del crimine. La polizia spera di ricevere segnalazioni, filmati e foto dalla popolazione e ha creato a tal fine un portale dedicato.
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La polizia nelle scorse ore aveva fornito sommarie informazioni sul giovane ricercato: 1 metro e 90 di altezza, corporatura snella, capelli neri, con addosso una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi.
"Chiunque abbia scattato fotografie o registrato video dell'accaduto nell'area del Tiergarten è invitato a caricare il materiale attraverso il portale dedicato degli investigatori", l'appello diramato della polizia nelle scorse ore. Le autorità avevano inoltre diffuso un avviso di ricerca pubblica. Secondo quanto comunicato, la Procura generale di Berlino e l'Ufficio investigativo criminale (LKA) hanno assunto la direzione delle indagini. L'attentato è stato classificato come "attacco islamista".
Si sta indagando su diverse segnalazioni, ma, secondo le fonti, ci sono versioni contrastanti sulla presenza di un singolo o più aggressori. Per la polizia non è ancora chiaro se il 21enne abbia agito con l'aiuto di complici. "Non sappiamo se ci fossero complici o persone che lo hanno sostenuto", ha detto il portavoce della polizia di Berlino Florian Nath, che ha aggiunto che dal momento dell'attacco più di mille agenti di polizia stanno lavorando al caso. L'area intorno al luogo del crimine è stata ampiamente isolata e il parco Tiergarten è stato perlustrato con telecamere termiche.
Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia, in città sono in corso diversi interventi delle forze dell'ordine in relazione al fatto. Tra questi vi è stata una perquisizione in un appartamento a Schoeneberg. Tuttavia, non è stato effettuato alcun arresto poiché non è stata trovata alcuna persona, come ha riferito il portavoce della polizia alla Deutsche Presse-Agentur. L'irruzione, alla quale hanno partecipato le forze speciali della polizia (SEK), è avvenuta, secondo le informazioni del quotidiano Die Welt, intorno all'1:10.
Sempre secondo la ricostruzione del quotidiano Bild, l'attacco si sarebbe sviluppato in più fasi: un veicolo bianco avrebbe investito un gruppo di persone lungo Ahornsteig, nel parco Tiergarten, prima di schiantarsi contro un albero. Dopo l'apertura degli airbag, il conducente sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito alcune persone con un'arma da taglio, probabilmente un machete, per poi fuggire.
"Parte integrante delle indagini - ha spiegato la polizia - è verificare se ci sia stata una seconda fase del reato dopo quella in cui il veicolo era in movimento. Se qualcuno sia poi sceso dal veicolo e abbia aggredito delle persone con possibili armi da taglio, ferendole".
L'attacco al Pride di Berlino è stato "un attentato terroristico islamista", ha precisato il ministro dell'Interno tedesco Alexander Dobrindt, che ha aggiunto che numero dei feriti è salito a 29, tre dei quali gravi. Il sospetto Abdoul Ballout, dopo aver investito il corteo, sarebbe sceso dal mezzo e si sarebbe avventato sulla folla con un machete. La madre del presunto attentatore, ha precisato ancora il ministro, ha ottenuto la cittadinanza tedesca nel 2002. La famiglia è originaria del Libano.
Stando a quanto riportato dalla testata tedesca Die Welt, il sospettato avrebbe dovuto presentarsi nella giornata del 27 luglio a un appuntamento di consulenza per la de-radicalizzazione. Il 21enne era infatti considerato un soggetto pericoloso proprio per i suoi contatti con l'Isis. Era stato detenuto in un centro di detenzione minorile ai sensi dell'articolo 89a, cioè per preparazione di un reato terroristico, tentata istigazione e minaccia. "In precedenza era stato arrestato in Libano e trasferito in Germania", riporta lo stesso giornale. Sempre secondo quanto ricostruisce Die Welt, era stato condannato a un anno e 10 mesi, ma la Procura aveva chiesto 2 anni e 10 mesi e aveva presentato ricorso contro la sentenza; il giovane aveva già scontato un anno, mentre il resto della pena era stato sospeso con la condizionale. Qualche settimana fa sono poi emerse indicazioni secondo cui il 21enne maneggiava un'arma in alcune immagini pubblicate su internet. La procura generale aveva quindi ottenuto un mandato di perquisizione, ma sul posto era stata trovata solo un'arma giocattolo.
Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso a nome del governo italiano solidarietà all'omologo tedesco, Johann Wadephul, per il grave attentato avvenuto a Berlino. "Sono vicino alle vittime e ai loro familiari", ha scritto Tajani su X. "L'Europa unita si schiera contro l'ombra del terrorismo, contro chi attraverso l'odio e la violenza mira a colpire la libertà dei cittadini", ha aggiunto il vicepremier.