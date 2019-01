Attentato a Nairobi, Croce rossa: "Ancora disperse 19 persone"

Ci sono ancora 19 persone che risultano disperse dopo l'attentato terroristico e l'assedio di quasi 20 ore al complesso alberghiero Dusit di Nairobi, in Kenya. E' quanto ha reso noto la Croce rossa keniota in un comunicato, in cui ha riferito anche di "almeno 30 feriti" trasferiti in diverse strutture ospedaliere. Il bilancio dei morti, intanto, è salito a 21.