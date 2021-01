Attentato a Kabul, colpito mezzo dell'ambasciata d'Italia: ecco le immagini

Tragedia sfiorata a Kabul: un mezzo dell'ambasciata d'Italia, utilizzato come navetta, è rimasto coinvolto nell'esplosione di un ordigno artigianale. Nella deflagrazione della bomba, secondo alcune fonti, piazzata a bordo di un'auto parcheggiata, è rimasto lievemente ferito uno dei due passeggeri a bordo, l'autista e un domestico della sede diplomatica. Nessun italiano coinvolto. "Condanniamo con decisione ogni atto di violenza. Gli attacchi non possono vincere sul fine ultimo di avere un Afghanistan sovrano, unito e democratico", ha commentato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, a Herat per una cerimonia di avvicendamento del contingente italiano.