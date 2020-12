Afghanistan, autobomba esplode a Kabul: 9 morti e 20 feriti

Ansa

Un'autobomba è esplosa a Kabul e ha ucciso almeno nove persone. Il ministro dell'Interno afghano Masoud Andarabi ha detto ai giornalisti che l'attacco ha ferito circa altre 20 persone, tra cui un membro del Parlamento, Khan Mohammad Wardak, che non è in grave condizioni. Il ministro ha aggiunto che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'attacco non è stato ancora rivendicato.