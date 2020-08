Attentati in Nuova Zelanda, ergastolo per il killer della moschea

E' stato condannato all'ergastolo senza condizionale Brenton Tarrant, l'uomo che l'anno scorso uccise in diretta streaming 51 fedeli musulmani in una moschea a Cristchurch, in Nuova Zelanda. La sentenza non ha precedenti nella storia legale delPaese oceanico. Il giudice Cameron Mander ha definito Tarrant "malvagio" e "disumano".