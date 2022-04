Attacco nella metropolitana di New York, arrestato il presunto assalitore

L'autore dell'attacco alla metropolitana di New York, Frank James, è stato arrestato.

Lo riporta la Cnn, citando la polizia statunitense. A fermare l'uomo, mentre camminava per strada nell'East Village, sono stati due agenti. Frank James, che è finito in manette più volte in passato, non ha opposto alcuna resistenza all'arresto. L'accusa nei suoi confronti è di reato terroristico federale: il 62enne rischia quindi di trascorrere il resto della sua vita in carcere.