Attacco Melbourne, super-colletta per il senzatetto eroe che ha affrontato il terrorista

Soprannominato "trolley man" (l'uomo del carrello), Michael Rogers è diventato una sorta di eroe nazionale in Australia, dopo che venerdì ha provato a fermare il killer di Melbourne , il 30enne originario della Somalia che ha accoltellato e ucciso il noto ristoratore di origini italiane Sisto Malaspina e ferito altre due persone. Per Rogers è partita una colletta social: già raccolta una somma pari a 100mila dollari australiani.

Rogers, con grande coraggio e determinazione, non aveva esitato a lanciare il suo carrello dello spesa contro l'assalitore, evitando che la sua furia omicida continuasse a colpire. Il killer, secondo gli investigatori, non aveva alcun legame diretto con l'Isis, che aveva invece rivendicato l'attacco. Colpito dalla polizia, l'attentatore era morto in ospedale poco dopo l'assalto.