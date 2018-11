Melbourne, la vittima dell'attacco con il coltello era di origini italiane

La Farnesina, in stretto contatto con le autorità locali e, svolgendo le necessarie verifiche, ha appurato che la vittima aveva origini italiane. Si trattava infatti di un cittadino australiano naturalizzato, era arrivato in Australia all'età di 18 anni.



Russel Crowe su Twitter: "Il mio cuore si spezza" - Anche la star di Hollywood Russell Crowe ha voluto rendere pubblicamente omaggio a Sisto Malaspina: "Era un vero gentiluomo". Mentre una folla di persone si è radunata fuori dal caffè della città australiana per lasciare fiori e ricordi in onore della vittima, che da poco più di una settimana era diventato nonno, la leggenda del cinema australiano ha scelto la platea social di Twitter per rendere omaggio al suo amico. "Il mio cuore si spezza", ha scritto in italiano su Twitter. "Vado da Pellegrini's da 1987", ha aggiunto in inglese. "Non sono mai stato a Melbourne senza fare un salto dal mio Sisto... Mio dolce e leale amico, accoltellato in strada da uno squilibrato". Poi ha concluso il tweet ancora in italiano: "Così triste".