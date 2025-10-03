Attacco di Manchester, uno dei civili ucciso per errore dalla polizia: aperta inchiesta

Il governo britannico ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ha promesso un rafforzamento della sicurezza nei luoghi di culto, in particolare nelle sinagoghe di tutto il Regno Unito. Il Primo Ministro ha definito l'attacco un “atto vile e antisemita”, confermando l'allerta nazionale per possibili atti emulativi. La comunità ebraica di Manchester è profondamente scossa. Leader religiosi e rappresentanti civili hanno chiesto chiarezza immediata sull'accaduto e piena trasparenza nei risultati dell'indagine. Anche dal governo israeliano è giunto un messaggio ufficiale di condanna dell'attacco e di solidarietà. Nel frattempo, si moltiplicano gli appelli alla calma e alla coesione, per evitare che il dolore si trasformi in tensione sociale. Le autorità chiedono di attendere i risultati ufficiali delle analisi prima di trarre conclusioni definitive sulla responsabilità dell'eventuale colpo fatale.