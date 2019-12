Attacco in casa di un rabbino a New York, cinque feriti a colpi di machete

Almeno 5 persone sono rimaste ferite in un attacco a colpi di machete nella casa del rabbino di Monsey, a una cinquantina di chilometri da New York. L'assalitore, un uomo di colore, è riuscito a scappare, ma la polizia l'ha rintracciato e arrestato nel quartiere newyorchese di Harlem. "C'è tolleranza zero per atti di odio di qualsiasi tipo, monitoriamo la situazione", ha detto il procuratore generale di New York, Letitia James.