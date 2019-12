Attacco in una chiesa protestante in Burkina Faso: 14 morti, tra cui diversi bambini

E' di almeno 14 morti e diversi feriti il bilancio di un attacco in una chiesa protestante in Burkina Faso. L'attentato è avvenuto ad Hantoukoura, in una zona che in passato è già stata teatro di assalti da parte di gruppi terroristici legati ad Al Qaeda e all'Isis. Secondo i media internazionali, tra le vittime dell'attacco ci sarebbero anche diversi bambini.

"Una chiesa protestante di Hantoukoura, nel dipartimento di Foutouri, al confine con il Niger, provincia di Komondjarie, è stata vittima di un attacco mortale perpetrato da uomini armati non identificati", ha affermato il governatorato della regione di Fada N'Gourma. "Questo attacco purtroppo ha causato 14 morti e molti feriti". L'attacco "avvenuto intorno alle 12" è stato perpetrato da una "dozzina di persone pesantemente armate", che "hanno giustiziato i fedeli, inclusi il pastore della chiesa e alcuni bambini", secondo una fonte della sicurezza.

Secondo altre fonti della sicurezza i morti sono "tutti maschi", e una "operazione di rastrellamento" è stata lanciata per trovare le "tracce degli aggressori" che "sono fuggiti a bordo di motociclette".

Gli attacchi attribuiti a gruppi jihadisti contro chiese cristiane o chierici sono recentemente aumentati in Burkina Faso, povero Paese del Sahel in Africa occidentale. Il 26 maggio, 4 fedeli sono stati uccisi in un attacco contro una chiesa cattolica a Toulfe, e il 13 maggio altri 4 cattolici erano stati uccisi durante una processione religiosa in onore della Vergine Maria a Zimtenga. Il giorno prima, 6 persone, tra cui un sacerdote, erano state uccise durante una messa in una chiesa cattolica a Dablo, mentre il 29 aprile 6 persone erano state uccise nell'attacco a una chiesa protestante a Silgadji. Ma gli jihadisti, da quando sono iniziati gli attacchi quattro anni fa, hanno anche assassinato diversi imam.