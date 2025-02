Attacco a un convoglio di civili in Mali, 25 morti e 13 feriti

L'esercito del Mali ha annunciato che 25 persone sono state uccise e altre tredici sono rimaste ferite in seguito a un attacco terroristico a un convoglio di veicoli civili nel nord del Paese. È lo stato maggiore delle forze armate che via social media ha diffuso la notizia, poi ripresa dell'agenzia marocchina Map, attribuendo l'attacco a "un gruppo di numerosi terroristi", a Kobé, a una trentina di chilometri dalla città di Gao. "Durante i violenti combattimenti, i terroristi respinti hanno deliberatamente preso di mira i passeggeri civili", si legge nella dichiarazione, sottolineando che sono stati colpiti tre veicoli. Le vittime erano "per lo più giovani cercatori d'oro stranieri", in partenza per una miniera d'oro nella regione di Gao.