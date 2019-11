Attacco ai militari italiani in Iraq: l'Isis rivendica 

L'Isis rivendica l'attacco ai militari italiani in Iraq avvenuto domenica. Lo riferisce il Site. L'attentato ha provocato il ferimento di cinque soldati, tre dei quali sono in gravi condizioni (due hanno riportato serie lesioni alle gambe, che hanno comportato delle amputazioni parziali, ed uno è stato operato per una emorragia interna). Tutti i militari sono ricoverati in ospedale a Baghdad.