Attacco a rabbino a New York, cauzione da 5 milioni per l'aggressore

Il giudice ha stabilito una cauzione da cinque milioni di dollari per Thomas Grafton, l'uomo che ha ferito tre ebrei con un machete nella casa di un rabbino a Monsey, vicino New York. L'assalitore, che è rimasto in silenzio durante l'udienza, dovrà tornare in tribunale il 3 gennaio. "Non permetteremo che questo diventi la normalità. Useremo tutti gli strumenti a disposizione per fermare questi attacchi", ha detto il sindaco Bill de Blasio.