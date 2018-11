Attacco a Londra, Trudeau: Canada condanna "insensato attacco"

Il "Canada condanna con forza l'attacco insensato che ha avuto luogo a Londra, dove persone innocenti sono state uccise e ferite. Sono affranto che tra le vittime ci sia un canadese". Lo scrive il primo ministro canadese Justin Trudeau in un comunicato. "Questi atti odiosi non ci scoraggeranno, non faranno che rafforzare la nostra determinazione. Continueremo a lavorare con il Regno Unito e tutti i nostri alleati per combattere il terrorismo".