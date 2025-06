Attaccò i passanti a Londra con una katana, condannato all'ergastolo

Il 37enne Marcus Monzo, che un anno fa aveva seminato paura e sangue in prossimità della stazione della metropolitana londinese di Hainault, alla periferia nord-est della capitale britannica, uccidendo con una katana un ragazzo di 14 anni e ferendo altre cinque persone, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha stabilito la corte penale della Old Bailey affermando che l'aggressore dovrà trascorrere un minimo di 38 anni dietro le sbarre prima di poter chiedere la libertà condizionata. Come sottolineato nel corso del processo, l’aggressore avrebbe potuto fare altre vittime se non fosse stato fermato dagli agenti.