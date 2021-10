AstraZeneca chiede ok Fda su terapia per prevenire Covid

Italy Photo Press

AstraZeneca ha chiesto alla Food and drug administration Usa di approvare con autorizzazione di emergenza quello che potrebbe rivelarsi il primo trattamento a base di anticorpi per prevenire il Covid sintomatico in persone immuno-compromesse, o che non possono fare il vaccino per motivi di salute. La terapia sarebbe la prima combinazione anticorpale ad azione prolungata, destinata a fasce specifiche di popolazione.