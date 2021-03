Asta record in Francia, un disegno di Bernini "battuto" a 1,9 milioni di euro

Afp

Un raro disegno del XVII secolo, realizzato da Gian Lorenzo Bernini, è stato aggiudicato all'asta a Compiègne, in Francia, per 1,9 milioni di euro. E' stato così "polverizzato" il precedente record per un disegno dell'artista, stabilito nel 2014 in 139mila euro. Messa in vendita a 30mila-50mila euro, l'opera, realizzata a matita sanguigna tra il 1630 e il 1640, è stata aggiudicata per 1,3 milioni di euro, per un prezzo totale di 1.937.500 euro.