Assolto l'amaro Jagermeister: per i giudici svizzeri il logo non offende i sentimenti religiosi

Il logo del celebre amaro Jagermeister non offende i sentimenti religiosi. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale svizzero, chiamato a dirimere un contenzioso tra l'azienda e l'Istituto federale della proprietà intellettuale, secondo cui il simbolo, una croce che splende tra i palchi di un cervo, poteva essere offensivo per i cristiani. Per i giudici, l'uso intensivo del marchio "ha indebolito il carattere religioso".