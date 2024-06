Assange è tornato in Australia, aereo atterrato a Canberra

In base all'accordo con il Dipartimento della Giustizia americano, Assange si è dichiarato colpevole di un solo reato in base all'Espionage Act, cioè di aver cospirato per ottenere e diffondere illegalmente informazioni classificate relative alla difesa nazionale degli Stati Uniti. Ammissione in cambio della quale è potuto tornare in Australia, senza scontare una pena detentiva negli Stati Uniti. La giudice lo ha infatti condannato a cinque anni, che ha però già scontato in carcere nel Regno Unito. Prima dei cinque anni nel carcere di Belmarsh, vicino a Londra, Assange aveva trascorso sette anni rifugiato all'interno dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra.