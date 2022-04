Assalto Capitol, Nyt: Biden convinto che Trump andrebbe indagato

Joe Biden ha confidato al suo inner circle di credere che l'ex presidente Donald Trump sia una minaccia alla democrazia e debba essere perseguito per l'assalto del 6 gennaio 2021 al Congresso.

Lo scrive il New York Times, riferendo che Biden sarebbe frustrato dalla prudenza del suo attorney general Merrick Garland e che privatamente avrebbe auspicato che agisse meno come un giudice ponderato e più come un procuratore desideroso di intraprendere azioni decisive sugli eventi del 6 gennaio.