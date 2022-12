Assalto a Capitol Hill, commissione parlamentare Usa: "Trump inadatto a ogni incarico pubblico"

Nell'assalto a Capitol Hill, Donald Trump ha dimostrato di essere "inadatto per qualsiasi incarico pubblico".

Lo ha detto Liz Cheney, vicepresidente della commissione parlamentare sull'assalto al Congresso Usa il 6 gennaio 2021, aprendo l'ultima udienza pubblica. "Ha infranto la fiducia" nel sistema elettorale, aveva detto poco prima Bennie Thompson, presidente della commissione. "Sapeva di aver perso le elezioni del 2020, ma scelse di rimanere in carica attraverso uno schema articolato per ribaltare i risultati. Non abbiamo mai avuto un presidente che ha scatenato un violento tentativo di bloccare il trasferimento del potere".