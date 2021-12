Assalto al Campidoglio, Camera Usa: Meadows sarà accusato di oltraggio

Instagram

La Camera Usa ha votato, con 222 sì e 208 no, perché l'ex capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, sia perseguito per mancata collaborazione con la commissione che indaga sull'assalto del 6 gennaio al Campidoglio. E' la seconda volta che la commissione agisce per punire per oltraggio un testimone che ha sfidato un mandato di comparizione, come già accaduto per l'ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon.