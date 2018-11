Asia Bibi, via da Pakistan solo dopo udienza su revisione

Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte in Pakistan nel 2010 per blasfemia e assolta nei giorni scorsi dalla Corte suprema, non potrà lasciare il Paese a causa di una potenziale revisione del suo processo. Il governo ha infatti stretto un accordo con gli islamisti per trattenere la donna, nonostante non ci siano veri e propri appigli legali, fino a quando non sarà discussa una petizione che chiede la revisione della sentenza.