Asia Bibi, la figlia: ancora non l'ho incontrata, ma sono felice

"Non ho ancora incontrato mia madre ma sono molto felice che sia sta liberata. Quando la incontrero' sicuramente la abbraccerò molto forte e piangero' insieme a lei". Lo ha detto Eisham, figlia di Asia Bibi, la cristiana pakistana per anni in carcere accusata di blasfemia e che ora è stata assolta e liberata, in un videomessaggio alla Chiesa. "So che siete tutti molto felici per la liberazione di mia madre", ha aggiunto.