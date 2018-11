Asia Bibi, l'avvocato: "Chiesto l'asilo politico in Olanda"

E' stata presentata in Olanda una domanda di asilo per Asia Bibi e la sua famiglia, secondo quanto ha detto alla Cnn l'avvocato Saif Ul-Malook. La donna cattolica, accusata di blasfemia in Pakistan, era stata scarcerata dopo l'assoluzione della Corte suprema. L'Olanda aveva già offerto asilo al legale di Asia, come annunciato dal ministro degli Esteri Stef Blok.