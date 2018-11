Asia Bibi, il marito chiede asilo a Gb, Usa e Canada

Il marito di Asia Bibi, Ashiq Masih, ha chiesto aiuto per la moglie e la famiglia e, in un videomessaggio, ha avanzato una richiesta di asilo a Gran Bretagna, Stati Uniti e Canada. La domanda di asilo arriva dopo che le proteste degli integralisti islamici in Pakistan hanno convinto il governo a bloccare il rilascio della donna, assolta dall'accusa di blasfemia. "La situazione attuale - ha spiegato l'uomo - è molto pericolosa per noi".