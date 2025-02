Arrestato a Milano un turco implicato in attentati in Europa

La polizia ha arrestato a Milano un 38enne turco dimorante in Italia, indagato per associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, finalizzata alla commissione detenzione e porto abusivo di armi, traffico internazionale di armi, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, omicidi, stragi e altro. L'uomo è ritenuto legato a un gruppo che ha commesso reati terroristici in Europa, in particolare a Berlino con l'omicidio di un turco il 10 marzo 2024, e pianificato un attentato (poi sventato) a una fabbrica di alluminio in Turchia tra il 19 e il 20 marzo dell'anno scorso.