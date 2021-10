Arrestato il premier del Sudan: si sospetta un colpo di Stato

Il premier sudanese , Abdalla Hamdok, è stato arrestato assieme ai ministri dell'Industria e dell'Informazione e posto ai domiciliari da un gruppo non meglio identificato di militari in quello che sembra essere un colpo di Stato . Secondo alcune fonti ad aver preso il controllo del Paese sarebbero i soldati fedeli al generale Burhan , ma poiché l'accesso alle comunicazioni è stato limitato è difficile sapere che cosa stia accadendo.

"I militari hanno anche bloccato tutte le strade e i ponti che portano nella città di Khartoum", fa sapere Al Jazeera. Chiuso anche l'aeroporto di Khartoum, con la sospensione dei voli internazionali. Intanto l'Associazione dei professionisti sudanesi, il principale gruppo politico pro-democrazia del Paese, ha definito le mosse dei militari un apparente colpo di Stato militare e ha invitato i cittadini a scendere in piazza.

"Esortiamo le masse a uscire per le strade e occuparle, chiudere tutte le strade con barricate, organizzare uno sciopero generale dei lavoratori e non cooperare con i golpisti e usare la disobbedienza civile per affrontarli", ha affermato il gruppo in una nota. Le agenzie di stampa Reuters e Afp, da parte loro, hanno spiegato che i manifestanti, alcuni con la bandiera nazionale, sono scesi numerosi per le strade di Khartoum in risposta alla chiamata della Spa. Alcuni di loro hanno bruciato pneumatici e bloccato alcune strade con il fuoco o con barricate.

Oltre al premier, che è agli arresti domiciliari, ci sono altre quattro persone arrestate: il ministro dell'Industria Ibrahim al-Sheikh, il ministro dell'Informazione Hamza Baloul, Mohammed al-Fiky Suliman, membro dell'organo di transizione al governo del Paese, e Faisal Mohammed Saleh, un consulente per i media del primo ministro Abdalla Hamdok.

Il Sudan attraversa un periodo di forte crisi da quando un fallito colpo di Stato, avvenuto a settembre, ha scatenato aspre tensioni tra gruppi militari e civili destinati a condividere il potere dopo la caduta di Omar al Bashir. Al Bashir è stato rovesciato dopo mesi di proteste di piazza nel 2019 e una transizione politica concordata dopo la sua rimozione avrebbe dovuto portare alle elezioni entro la fine del 2023.