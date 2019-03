Arizona, irruzione armata della polizia per curare un bambino non vaccinato

Alcuni agenti di polizia, amati e in tenuta antisommossa, lo scorso 25 febbraio, hanno fatto irruzione in una casa in Arizona al grido: “Uscite con le mani alzate”. Caccia all'uomo? In realtà si trattava di un'insolita caccia al bambino. Le forze dell’ordine hanno intimato a due genitori di consegnargli il loro figlio con la febbre alta, dato i due non volevano portarlo all’ospedale per curarlo. Il motivo? Non lo avevano vaccinato e volevano evitare guai con il Dipartimento americano della salute. La polizia della città Chandler ha pubblicato il video dell’irruzione e ha spiegato che il piccolo di due anni soffriva di una “malattia potenzialmente mortale” e che prima di utilizzare le maniere forti gli agenti avevano più volte tentato di convincere i genitori a portarlo in ospedale, senza però riuscirci.

Il filmato mostra le forze dell’ordine bussare alla porta di casa della famiglia e successivamente fare alcune telefonate al medico del bambino per chiedere notizie sulla sua condizione di salute. "Ho già parlato con il medico”, dice un agente nel video rivogendosi al padre del bambino, “e mi ha spiegato che questa potrebbe essere una possibile situazione pericolosa per la vita, so che la febbre sta scendendo, ma abbiamo bisogno che tu venga fuori e parli con noi. Se non esci, tutti i tuoi figli saranno portati via e tu passerai guai seri".



Il padre però ha continuato a rifiutare le richieste degli ufficiali, dicendo che suo figlio stava bene e che era preoccupato di essere costretto ad “andare in ospedale e spendere tremila dollari per le cure”. Ad un certo punto la polizia sfonda la porta a calci, entra in casa e con pistole alla mano urla ai genitori di uscire con le mani alzate. Dopo qualche minuto i tre figli della coppia vengono prelevati e ora sono sotto la custodia del Dipartimento di sicurezza dei bambini dell’Arizona.



Un funzionario statale ha successivamente dichiarato che al bambino è stato diagnosticato l’Rsv, un virus respiratorio che tipicamente provoca sintomi simili a quelli del freddo e che può essere pericoloso per i bambini piccoli, soprattutto se non sono stati vaccinati.



I genitori hanno spiegato ai media locali che rivogliono disperatamente riavere i loro figli. Il padre ha sottolineato che, anche se inizialmente il dottore ha trovato la temperatura di suo figlio molto alta e ha ipotizzato si trattasse di meningite, col passare delle ore la situazione andava migliorando sempre di più e non c’era da preoccuparsi particolarmente. "Amiamo i nostri figli e se avessero bisogno di aiuto, li aiuteremmo assolutamente", ha aggiunto. "Ho detto al dottore che gli avrei portato mio figlio per accertarmi che la sua febbre fosse scesa, ma lui mi ha detto che non lo avrebbe visto, e che dovevo portarlo direttamente in ospedale".



Alcuni legislatori dell'Arizona hanno espresso indignazione per l'incidente, dicendo che non c'era bisogno che la polizia usasse un livello così alto di forza per prelevare un bambino con la febbre."E dove sono finiti i diritti dei genitori di decidere cosa è meglio per il loro bambino?", si è chiesto il politico locale Kelly Townsend, che ha aggiunto: "I genitori hanno capito che il bambino stava meglio e la successivamente hanno trovato la "Gestapo" che bussava alla loro porta".



Un rapporto pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicato a dicembre sui casi di contagio del morbillo sottolinea che questa malattia è aumentata del 30% in tutto il mondo lo scorso anno, alimentata da "lacune" nella copertura vaccinale . Proprio per questo è importante vaccinare e curare adeguatamente i bambini, soprattutto se piccoli.