Argentina, viaggio premio per i 12 ragazzini rimasti bloccati nella grotta in Thailandia

I diciassette giorni passati intrappolati nella grotta di Tham Luang, in Thailandia, sembrano ormai solo un brutto ricordo. Sono in ottima forma i 12 bambini che, insieme al loro allenatore, sono rimasti chiusi in un cunicolo per non essere sommersi dalle inondazioni. Dopo tanto paura ora l'esperienza in Argentina dove prendono parte alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Giovanili al Monumental Stadium di Buenos Aires.