Argentina, un medico gli salva la vita: malato di tumore si fa tatuare il suo volto sulla schiena

Aveva un tumore al colon e il medico che lo ha operato, in un ospedale di Cordoba, in Argentina , gli ha salvato la vita. Lui, dopo l'intervento e dopo il buon esito dell'operazione, ha deciso di ringraziare il chirurgo che gli ha salvato la vita a modo suo. Facendosi tatuare sulla schiena il viso di quel medico.

Nano Salguero, 42 anni, che vive in un villaggio della provincia di Cordoba, aveva scoperto di avere un cancro intestinale. Il suo medico, racconta il giornale argentino La Voz, gli aveva consigliato un ricovero in città. Ed è stato lì, all'ospedale di Clinicas, a Cordoba, che Salguero ha incontrato Paul Lada, oncologo: il medico che gli ha diagnosticato il male, che gli ha praticato un intervento d'urgenza e così facendo lo ha salvato.



Il tatuaggio rappresenta il volto di Lada e la facciata dell'ospedale che ha assistito Salguero. Realizzarlo, sulla schiena del paziente, ha richiesto un lavoro lungo due mesi. Ma Nano lo ha voluto fare per dimostrare al medico, e all'ospedale di Cordoba, tutta la sua gratitudine.