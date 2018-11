Argentina, ritrovato il sottomarino affondato un anno fa: 44 a bordo | "Era imploso, ora è quasi intatto"

La Marina argentina ha annunciato il ritrovamento, in fondo all'Oceano Atlantico, del sottomarino ARA San Juan, scomparso un anno fa con 44 membri di equipaggio. E' stato individuato a 800 metri di profondità al largo della penisola di Valdes, in Patagonia. La Marina ha riferito che il ritrovamento è stato possibile grazie ad un sommergibile telecomandato dalla nave americana Ocean Infinity, noleggiata per cercare il sottomarino.