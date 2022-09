Argentina, punta pistola contro la vicepresidente Kirchner: arrestato

Un uomo è stato arrestato a Buenos Aires dopo aver puntato una pistola contro la vicepresidente Cristina Kirchner mentre scendeva dalla sua auto.

Lo ha confermato il ministro della sicurezza Anibal Fernandez. Diversi canali televisivi hanno trasmesso l'immagine di una persona che mira alla testa della Kirchner mentre scende dall'auto che l'ha accompagnata a casa nel quartiere Recoleta di Buenos Aires. L'uomo, che non ha sparato, si era avvicinato alla Kirchner in mezzo alla folla in attesa per salutarla e chiederle un autografo.