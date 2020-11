Argentina, la first lady Fabiola Yanez fa causa a Google: "Contro di me frasi offensive persino su Wikipedia"

La first lady argentina Fabiola Yanez ha formalizzato una causa giudiziaria nei confronti di Google sollecitando una perizia informatica urgente sulla pubblicazione di frasi gravemente offensive nei suoi confronti, dal 12 novembre. L'azione legale, presentata dall'avvocato Luis Goldin, è stata decisa dopo la pubblicazione di aggettivi " misogini, maliziosi e diffamant i" apparsi nel motore di ricerca del gigante del web.

L'azione legale In un comunicato si precisa che per preservare i dati che permettano di calcolare il danno causato, i legali hanno chiesto alla giustizia di "immagazzinare tutti i dati associati al nome 'Fabiola Yanez' e alle parole 'primera dama' derivanti dalla ricerca su Google, a partire dal 12 novembre e fino al giorno in cui si realizzerà la perizia".

Insulti misogini La denuncia riguarda i cenni biografici che sono apparsi cercando il nome della moglie del presidente Alberto Fernandez sul motore di ricerca. La Yanez viene designata come "Fiorista, giornalista e attrice" mentre le viene dato l'appellativo "Fiambrola Chiruza (donna di comportamento volgare, ndr) Yanez". Con questi dati sono poi stati modificati anche parti di Wikipedia e Wikidata, dove nei riguardi della first lady si dice, ad esempio, che "studiava la prostituzione".