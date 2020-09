Argentina, momento hot in diretta durante una seduta della Camera: deputato si dimette

Nello specifico, il deputato ha baciato il seno della fidanzata. L'episodio è diventato presto virale, suscitando non poche polemiche. Ameri ha quindi deciso di rassegnare il proprie dimissioni.

Dopo aver sostenuto di aver compiuto un "gesto di affetto" nei confronti della compagna credendo che in quel momento la connessione internet fosse interrotta, il deputato ha dichiarato: "Non ho avuto in alcun modo l'intenzione di mancare di rispetto a questa onorevole Camera e ai miei colleghi deputati e deputate o al popolo di Salta che mi ha eletto. Cosciente della responsabilità che la mia carica rappresenta, pongo a disposizione la mia rinuncia come deputato nazionale".