Argentina, il governo taglia i bonus per l'elettricità e il gas

Il governo dell'Argentina ha annunciato, a partire da febbraio, un taglio dei sussidi sulle tariffe dell'elettricità e del gas naturale per circa 9,5 milioni di famiglie appartenenti alle fasce di reddito medio e basso. Questi utenti riceveranno "bonus" più bassi rispetto a quelli attuali. Secondo le stime, le bollette aumenteranno in media rispettivamente dell'1,5% e dell'1,6%. Il provvedimento fa parte delle iniziative volute dal ministro dell'Economia, Luis Caputo, per accelerare i tagli alla spesa pubblica per garantire l'equilibrio di bilancio e ridurre l'inflazione al di sotto del 2% mensile.