Argentina, la first lady accusa l'ex presidente Fernandez: "Mi ha picchiata" | Online le chat con le foto shock

Tra queste prove, si legge, figurerebbero anche fotografie "inquietanti", che dimostrerebbero la violenza che l'ex presidente avrebbe esercitato sulla moglie. "Fabiola Yanez amplierà la denuncia nei confronti di Alberto Fernandez", è il titolo de La Nacion. "Il procuratore federale Carlos Rivolo, delegato alle indagini sui presunti atti di violenza fisica e psicologica che Fabiola Yanez avrebbe subito da parte di Alberto Fernandez, ha programmato una nuova deposizione da parte di Yanez affinché possa precisare i fatti, i luoghi e le date per portare avanti il caso", prosegue l'articolo. Sempre La Nacion si fa eco anche delle preoccupazioni per un presunto crollo dello stato d'animo dell'ex presidente che da 48 ore si è rinchiuso nel suo appartamento nell'esclusivo quartiere di Puerto Madero, assediato dai giornalisti. "Le ore più buie di Alberto Fernandez: chiamate che fanno scattare l'allarme, la visita d'urgenza di due amici e la richiesta di un medico", è il titolo del quotidiano.



La denuncia per violenza fisica e molestie dell'ex first lady argentina Fabiola Yanez contro l'ex presidente Alberto Fernández dimostra "l'ipocrisia progressista": lo sostiene l'attuale capo dello Stato argentino, Javier Milei. In un post sui social, il leader ultraliberista ha affermato che le "politiche di genere" sono "una truffa di cui pochi hanno beneficiato". "Come sosteniamo da anni, la soluzione alla violenza che gli psicopatici esercitano contro le donne non è creare un ministero delle Donne, non è assumere migliaia di dipendenti pubblici inutili, e sicuramente non è attribuire a tutti gli uomini la responsabilità solo per il fatto di essere uomini", ha sottolineato Milei, che poi ha evidenziato la disparità di trattamento quando a commettere reati sono esponenti di sinistra. "Loro possono colpire, abusare, violare, rubare e qualsiasi altra atrocità e mostrarsi come alleati. Mentre noi, che valorizziamo ogni individuo come fine a se stesso, siamo quelli che arrivano a tagliare i diritti, noi siamo i violenti, ecc. La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni", ha concluso.



La vice presidente argentina Victoria Villarruel ha definito la vita dell'ex presidente Alberto Fernandez "ripugnante mentre faceva la morale a tutti", riferendosi alle accuse di violenza della sua ex compagna. "Quello che stiamo vedendo è il kirchnerismo raschiare il fondo del barile con l'impresentabile Alberto Fernandez", ha dichiarato. Villarruel ha poi aggiunto di sperare che in Argentina si possa superare "la tragedia del kirchnerismo e unirci come popolo per andare avanti e costruire la versione migliore del nostro Paese". Sul caso si è espresso anche il portavoce di Javier Milei, Manuel Adorni, che ha definito "disgustose" le immagini che ritraggono l'ex presidente durante il suo mandato con la conduttrice televisiva Tamara Pettinato alla quale scriveva lettere d'amore nelle stanze della Casa Rosada. Adorni ha però smentito che a Fernandez possa essere ritirato il vitalizio perché "è un diritto previsto per legge".