Elezioni Argentina, chiuse le urne del ballottaggio per le presidenziali

Si sono chiuse alle 18 (22 ora locale) le urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Argentina che vedono il candidato peronista, ex ministro dell'Economia, Sergio Massa, sfidare il candidato anti-establishment Javier Milei.

I sondaggi pre-elettorali prevedono un pareggio tra Milei e Massa. La Cámara Nacional Electoral ha comunicato che alla chiusura l'affluenza alle urne per il ballottaggio ha raggiunto il 76%.