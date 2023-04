Argentina, il dengue si trasforma in epidemia e fa paura: decine di vittime

Rilevato il sierotipo 2-Cosmopolitan

Alcune fonti del ministero della Salute argentino hanno indicato che in tutti i campioni studiati è stato rinvenuto questo tipo di sierotipo che finora non circolava in Argentina, ma in Perù e Brasile. E’ una tipologia di seriotipo, originaria del sud-est asiatico, che in Sud America e' stata isolata per la prima volta nel 2019, in Peru'.