Anversa, incendio in un condominio: almeno 5 morti

Almeno cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa: lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkeroever. Un video drammatico mostra, secondo la Bbc, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime.
Incendio in un condominio ad Anversa
L'incendio, divampato per cause ancora da accertare, è scoppiato nella mattinata nel quartiere a nella parte orientale di Anversa, una vasta zona residenziale costellata di grattacieli e confinante con un grande parco dove d'estate si tengono concerti all'aperto.
I soccorsi
Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono state inviate diverse squadre di soccorritori oltre agli agenti di polizia, fra cui un'unità specializzata nell'uso di droni. È stato attivato un piano di emergenza sanitaria per evitare che una saturazione degli ospedali vicini.
Il primo ministro: "Il mio pensiero alle vittime"
In un messaggio pubblicato sui social, il primo ministro belga Bart De Wever, già sindaco di Anversa, ha dichiarato: "il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati a causa del terribile incendio a Linkeroever. La mia più profonda gratitudine va ai servizi di emergenza, che stanno facendo tutto il possibile per soccorrere rapidamente e in sicurezza le numerose persone coinvolte e per domare le fiamme".