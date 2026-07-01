Anversa, incendio in un condominio: almeno 5 morti

In un messaggio pubblicato sui social, il primo ministro belga Bart De Wever, già sindaco di Anversa, ha dichiarato: "il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati a causa del terribile incendio a Linkeroever. La mia più profonda gratitudine va ai servizi di emergenza, che stanno facendo tutto il possibile per soccorrere rapidamente e in sicurezza le numerose persone coinvolte e per domare le fiamme".