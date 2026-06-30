Allarme incendi in Colorado e Utah: infuria il "Cottonwood Fire"

Emergenza incendi in Colorado e nello Utah. Tre vigili del fuoco sono morti e altri due sono rimasti feriti mentre tentavano di domare un rogo al confine tra i due Stati. Diversi focolai sono scoppiati in questi giorni e complici le temperature elevate e il vento hanno acquisito maggiore intensità, costringendo i governatori a dichiarare lo stato di emergenza. Il rogo più vasto è il "Cottonwood Fire", che sta interessando un territorio impervio nella contea di Beaver. Le fiamme hanno già gravemente danneggiato la stazione sciistica di Eagle Point e distrutto alcune baite estive.