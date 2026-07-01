Anversa, incendio in un condominio: sei morti e diversi feriti

Almeno sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa: a riferirlo la polizia belga. Una densa colonna di fumo si è levata dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Linkeroever. Un video drammatico mostra, secondo la Bbc, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia ha affermato che nel condominio vivono più di 200 persone distribuite su 80 appartamenti e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime.