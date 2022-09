Anomalia sul razzo: fallisce il lancio del New Shepard di Jeff Bezos

A causa di un problema a un motore del razzo, è fallito dopo appena un minuto il lancio della nuova missione suborbitale NS-23 del veicolo New Shepard.

La capsula, realizzata dalla società della Blue Origin di Jeff Bezos, stavolta non trasportava un equipaggio, ma solo esperimenti scientifici (36 in totale, di cui 18 della Nasa). Il veicolo spaziale ha azionato il sistema d'emergenza per rientrare in sicurezza sulla Terra, nel deserto texano, grazie a tre paracaduti. La missione, inizialmente prevista per fine agosto, era stata rinviata più volte a causa del maltempo.