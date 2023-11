Gaza, Angelina Jolie: "Da prigione a cielo aperto a fossa comune"

L'attrice americana Angelina Jolie, paladina di numerose cause umanitarie, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha dichiarato che Gaza sta diventando una "fossa comune" e ha accusato i leader mondiali di complicità per non aver agito per imporre un cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas.

"Questo è un bombardamento deliberato di una popolazione intrappolata che non ha nessun posto dove fuggire. Gaza è stata una prigione a cielo aperto per quasi due decenni e sta rapidamente diventando una fossa comune", ha scritto Jolie. L'attrice ha sottolineato che "intere famiglie vengono assassinate" e il 40% delle vittime sono bambini.