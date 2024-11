La polizia olandese ha arrestato ad Amsterdam decine di manifestanti filo-palestinesi che avevano nuovamente sfidato il divieto di manifestazione imposto dopo le violenze contro i tifosi israeliani della scorsa settimana. I manifestanti, che indossavano sciarpe e scandivano slogan, hanno organizzato un raduno in piazza Dam, ma sono stati portati via a bordo degli autobus in attesa.