Amsterdam, tifosi aggrediti: manifestazioni vietate per 3 giorni

Ad Amsterdam sono state vietate per tre giorni le manifestazioni, dopo le violenze avvenute nella notte tra giovedì e venerdì contro i tifosi israeliani, che le autorità olandesi hanno condannato come antisemite: lo riporta la Cnn. Secondo il sindaco della capitale, Femke Halsema, criminali in scooter hanno setacciato la città alla ricerca dei tifosi del Maccabi in attacchi "mordi e fuggi".